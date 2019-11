Samuel L. Jackson en Michael Keaton gaan de hoofdrollen spelen in de actiethriller The Asset. Ook voor Maggie Q is een belangrijke rol weggelegd. Dat meldt Deadline dinsdag.

Het verhaal gaat over de huurmoordenaars Rembrandt (Keaton) en Anna (Maggie Q) die een geheimzinnig gemeenschappelijk verleden hebben in Vietnam. Jarenlang waren zij elkaars concurrenten, maar als Anna ontdekt dat haar mentor Moody (Jackson) is vermoord, trekt ze er samen met Rembrandt op uit om in Vietnam de moordenaars op te sporen.

Het script is geschreven door Richard Wenk. De opnames starten in januari 2020. Er wordt gefilmd in Londen, Boekarest en Vietnam.