Wekelijks verschijnen er nieuwe films en series op Videoland. Afgelopen week waren dat onder andere De Hel van '63, De GVR én een aantal kerstfilms.

Series en programma's

Dubbelleven

De vriend van Karen is ook de vriend van Nina. Pas als hun vriend overlijdt, komen ze erachter dat hij over veel dingen heeft gelogen. Zijn dubbelleven heeft na zijn overlijden nog veel impact op de twee vrouwen. Hoe gaat het nu verder?

Team Spoedeisende Hulp

Verpleegkundigen en artsen op de spoedeisende hulp worden hier gevolgd en je ziet van alles voorbijkomen: schroeven in iemands gezicht, brandwonden en medische problemen.

Pauls Nummer 1 Show

Paul de Leeuw houdt niet op na het presenteren van hitprogramma Ranking the Stars: hij gaat gewoon door met Pauls Nummer 1 Show. Hierin gaan drie gasten, die allemaal één ding gemeen hebben, de strijd tegen elkaar aan in een interessante quiz.

In de allereerste aflevering kapt De Leeuw Loretta Schrijver af.

Quantico

Alex Perrish is een voormalig FBI-agent, maar nu is ze hoofdverdachte van een terroristische aanval. Ze zet alles op alles om haar onschuld te bewijzen en daarvoor gaat ze terug naar het begin van haar carrière: de serie focust op flashbacks van Alex' FBI-training met haar collega's.

Life of Kim

Het leven van Kim Feenstra is ontzettend druk. In Life of Kim laat ze zien hoe ze fotografie, modellenwerk en privé combineert. "Je kan veel van mij vinden, je kan veel van mij zeggen. Behalve dat ik saai ben!", aldus Feenstra.

Films

De Hel van '63

In 1963 was de Elfstedentocht enorm heftig. Zó heftig dat er zelfs een film over gemaakt is. Hierin zien we hoe vier verschillende personages de Elfstedentocht hebben meegemaakt, die ook wel 'De Hel van '63' wordt genoemd.

Once Upon a Christmas Miracle

Videoland zet meerdere kerstfilms online. Once Upon a Christmas Miracle doet een beetje denken aan Last Christmas met Emilia Clarke, die dit jaar in de bioscoop draait.

De GVR

De Grote Vriendelijke Reus is een film gebaseerd op het gelijknamige boek van Roald Dahl. Samen met een jong meisje gaat deze lieve reus de strijd aan met andere mensetende reuzen, om de wereld te redden.

Kick-Ass 2

De Kick-Ass-groep is weer terug in deel twee. Er ontstaat een oorlog tussen de goede groep Justice Forever en de foute bende Bad Guys. Het draait allemaal om wraak in dit tweede deel.