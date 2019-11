Ava Duvernay heeft zich uitgesproken tegen de organisatie achter de Oscar-filmprijzen. Die sloot Lionheart, de inzending van Nigeria voor beste internationale film, uit van deelname vanwege te veel Engelse dialogen, reden voor de Amerikaanse regisseur om maandag kritiek te uiten via Twitter.

"Aan The Academy", richt de regisseur zich tot de organisatie achter de belangrijke filmprijzen. "Jullie hebben Nigeria's eerste inzending ooit voor beste internationale film uitgesloten omdat die in het Engels is. Maar Engels is de officiële taal van Nigeria. Sluiten jullie dit land voor eeuwig uit van het meedingen naar een Oscar in de officiële taal?"

Genevieve Nnaji, die met Lionheart haar regiedebuut maakte, reageert op DuVernay via Twitter. "Deze film vertegenwoordigt de manier waarop wij Nigerianen spreken. Die bevat Engels, de taal die als brug fungeert tussen de meer dan vijfhonderd talen die in ons landen gesproken worden. Op deze manier zijn wij één Nigeria. Dit is niet anders dan hoe het Frans de gemeenschappen verbindt in voormalige Franse kolonies. Wij hebben niet gekozen voor onze kolonisator. Deze film, en vele zoals deze, is een trots product van Nigeria."

De organisatie achter de Oscars definieert een internationale film als "een film van avondvullende lengte die buiten de Verenigde Staten is geproduceerd, met voornamelijk niet-Engelstalige dialogen." In april bracht de organisatie naar buiten niet langer te spreken over 'buitenlandse' films omdat die term achterhaald zou zijn.

DuVernay regisseerde in 2014 de film Selma. Die werd genomineerd voor een Oscar voor beste film.