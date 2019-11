De opnames van de derde Fantastic Beasts-film beginnen in de lente van 2020, meldt Deadline. De film zal zich afspelen in Rio de Janeiro in Brazilië.

De productie van de film is al een aantal keer uitgesteld. Aanvankelijk zouden de opnames al afgelopen zomer beginnen, vervolgens waren ze gepland voor deze herfst, maar uiteindelijk blijkt het productieteam toch meer tijd nodig te hebben.

Nadat de eerdere films gesitueerd waren in Parijs en New York, zal het verhaal van de derde Fantastic Beasts-film zich afspelen in Brazilië, in Rio de Janeiro. Daar zullen we kennismaken met de Zuid-Amerikaanse tovenaarswereld.

De film wordt geregisseerd door David Yates, die ook de eerdere delen van Fantastic Beasts en enkele delen van de Harry Potter-films regisseerde. J.K.Rowling, de auteur van de Harry Potter-boeken, schrijft mee aan het script.

De cast uit het vorige deel, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, zal grotendeels weer te zien zijn. Johnny Depp keert terug als de slechterik Gellert Grindelwald, Jude Law speelt opnieuw een jonge Albus Dumbeldore en Eddie Redmayne vervult de hoofdrol als 'magizoöloog' Newt Scamander.

Het derde deel van Fantastic Beasts zal november 2021 in de bioscoop gaan draaien.