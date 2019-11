Jensen Ackles moest als regisseur van de horrorserie Supernatural met veel meer zaken rekening houden dan als acteur. De gevoelens van crewleden tellen daarbij mee, antwoordde hij zondag tijdens de beurs DC Comic Con op een vraag uit het publiek.

"De eerste aflevering die ik regisseerde, ging zo makkelijk", vertelt de acteur, die ook in de serie speelt. "Dat kwam doordat ik nog zo weinig wist. Hoe meer ik regisseerde, hoe meer ik leerde. Als acteur ben ik verantwoordelijk voor één schakel in de ketting. Maar als regisseur ben ik verantwoordelijk voor de hele ketting. Ik moet dan beslissingen nemen voor een hele filmcrew."

"De snelste manier om het respect van je crew te verliezen, is als er iets gebeurt en je niet meteen een antwoord hebt", gaat Ackles verder. "Want er kijken tachtig paar ogen naar je met de vraag: wat gaan we nu doen, baas? Als je dan niet snel met iets op de proppen komt, dan denken ze: whatever. Een van de beste adviezen van een andere regisseur was: heb een antwoord paraat. Je kunt altijd van mening veranderen. Maar als je 'kan me niet schelen' of 'het maakt niet uit' zegt, dan heb je iemands baan gedevalueerd. Kortom, je moet geven om de vragen die anderen hebben, de besluiten die je neemt en wat anderen bijdragen aan een productie."

Er komt volgens Ackles als regisseur veel op je af. "Het is een kwestie van balanceerkunst. Je moet een filmcrew leiden, antwoorden hebben en alles in de gaten houden. Ik heb mensen gezien die falen en mensen die succes hebben. Ik probeer de succesvolle mensen na te doen."

Ackles, die in Supernatural Dean Winchester speelt, heeft zes afleveringen van de serie geregisseerd. De laatste van deze zes afleveringen gaat op 7 november in de VS in première.