Sinds donderdag draait de zwartkomische thriller Bumperkleef in de bioscoop, over een gezin dat tijdens een autorit wordt geterroriseerd door een andere weggebruiker. De Nederlandse pers reageert enthousiast op de film met Jeroen Spitzenberger en Anniek Pheifer. Een overzicht van de verschenen recensies.

NRC - 4 sterren

"Bumperkleef doet qua opzet denken aan Spielbergs doorbraakfilm Duel (1971), al maakt regisseur-scenarist Lodewijk Crijns er een oer-Hollandse zwarte komedie van. Met een doorsnee gezin uit een Vinex-wijk, dat met hun zwarte SUV door het polderlandschap scheurt."

"Het is bijzonder vakkundig gemaakte nederhorror, die een beetje aan Dick Maas doet denken. Ondanks Hans' zelfverzekerde "Ik los het zelf wel even op", loopt de verkeersruzie gierend uit de hand, waarna de cameravoering losser wordt en de paranoia en geestelijke aftakeling van de wat laffe echtgenoot Hans fraai verbeeld wordt."

Lees hier de volledige recensie

AD - 4 sterren

"Irritatie over andere weggebruikers die tot totale waanzin leidt. Voor filmregisseurs is het een dankbaar onderwerp om het dunne laagje beschaving weg te schrapen, waarna automobilisten in gevaarlijke psychopaten veranderen."

"Steven Spielberg wist daar al raad mee in zijn eerste film Duel. Zijn Nederlandse collega Lodewijk Crijns varieert op dat thema middels een doorsnee gezin dat op weg naar familiebezoek van de ene in de andere nachtmerrie belandt."[...]



"Bumperkleef is een vaardige film, een van de geestigste sinds jaren van een Nederlandse regisseur. De combinatie van hilariteit, fileleed en spanning werkt subliem."

Lees hier de volledige recensie

De Telegraaf - 4 sterren

"Lodewijk Crijns (Met grote blijdschap, Alleen maar nette mensen) steekt genrekoning Dick Maas naar de kroon in deze beklemmende snelwegthriller. Hij doet dat door voort te borduren op herkenbare gezinssituaties en verkeersergernissen, die hij steeds verder uitvergroot."

"Met puik gefilmde actiescènes voert hij de spanning intussen gestaag op. Hoewel de afwikkeling misschien wat al te grotesk is, laat de cineast ons tot dan toe ouderwets nagelbijten."

Lees hier de volledige recensie

Trouw - 3 sterren

"Crijns, die een aantal successen op zijn naam schreef, van Jezus is een Palestijn tot Alleen maar nette mensen, weet er een strijd van twee opgefokte mannen van te maken, waarbij zijn pijlen vooral zijn gericht op Hans, de heethoofdige bumperklever die met 160 ­kilometer per uur door het verkeer jakkert. Crijns baseerde zich voor zijn film deels op eigen ergernissen in het verkeer, zoals appende bestuurders die je direct herkent aan het geslinger op de weg."[..]

"Als portret van een maatschappelijk geslaagde veertiger die zijn schaapjes op het droge heeft en die meent zich met een dikke auto onder zijn kont te kunnen misdragen, verdient Bumberkleef alle lof. Deze film is een welgemikte wraakfantasie."

Lees hier de volledige recensie