De outfit die Olivia Newton-John droeg in de slotscène van Grease, heeft tijdens een veiling in Los Angeles vier ton opgeleverd, meldt de Britse krant The Guardian zondag.

De zwarte broek en het bijbehorende leren jack gingen naar een anonieme koper voor 405.700 dollar (ruim 362.000 euro), meer dan het dubbele van het verwachte bedrag.

De broek uit de film heeft wel een kapotte rits. Tijdens de opnames van de film zou hij zo strak hebben gezeten, dat Newton-John erin moest worden genaaid.

Bij de veiling, waar vijfhonderd stukken voorbij kwamen, zaten meer verzamelaarsobjecten van de hitmusical. Zo werd er 64.000 dollar (zo'n 57.000 euro) betaald voor een gesigneerde poster en 50.000 dollar (ruim 44.000 euro) voor een jasje van vriendinnengroep de Pink Ladies uit de film.

De opbrengst van de veiling, in totaal 2,4 miljoen dollar (2,1 miljoen euro), is bedoeld voor het Olivia Newton-John Cancer & Wellness & Research Center in Australië. De 71-jarige actrice werd zelf al meerdere keren gediagnosticeerd met borstkanker.