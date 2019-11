Acteur Brian Tarantina, onder meer bekend van de series Gilmore Girls en The Marvelous Mrs. Maisel, is op 60-jarige leeftijd overleden. Dat melden verschillende Amerikaanse media zondag, waaronder CNN.

Het lichaam van Tarantina werd zaterdag aangetroffen in zijn appartement in Manhattan. Zijn nichtje zou kort daarvoor het alarmnummer gebeld hebben om te melden dat de acteur bewusteloos was. De New Yorkse politie laat weten dat Tarantina ter plekke dood werd verklaard.

De doodsoorzaak wordt momenteel onderzocht, meldt de politie. Tarantina's manager Laurie Smith laat weten dat de acteur onlangs "vrij ziek" was geweest en thuis herstelde.

"Ik kende hem al jaren", vertelt Smith. "Hij was een geweldige, ontzettend getalenteerde acteur en een heel lief persoon. Ik was diep geschokt en heel verdrietig. Ik ben nog steeds geschokt."

Eerder dit jaar ontving Tarantina nog een Screen Actors Guild Award, samen met de hele cast van The Marvelous Mrs. Maisel. Onlangs was de acteur nog te zien in de bioscoopfilm The Kitchen.

Tarantina was vanaf de jaren tachtig in uiteenlopende films en series te zien. Zo had hij bijrollen in de comedy Uncle Buck, de thriller Jacob's Ladder en misdaadfilms Carlito's Way en Donnie Brasco. Ook was hij meerdere keren te zien in de serie Law & Order. Vorig jaar speelde hij nog een rol in de Spike Lee-film BlacKkKlansman.