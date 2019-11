Dwayne Johnson, ook bekend als The Rock, gaat voor het eerst een rol spelen in een grote dramafilm. De acteur, die zijn carrière begon als worstelaar, krijgt de hoofdrol in een film over MMA-vechter Mark Kerr.

De Amerikaanse Kerr geldt als een worstelkampioen en was ook actief als MMA-vechter. Hij werd in die tijd gezien als een van de beste professionele vechters ter wereld.

Johnson maakte het nieuws vrijdagavond bekend tijdens een verrassingspersconferentie, schrijft Variety. "Mark Kerrs verhaal is fantastisch", zegt de 47-jarige acteur, die de film ook gaat produceren.

"Zoals ieder ander maakte hij donkere kanten in het leven mee. Hij had problemen met verslaving en zijn mentale gezondheid en ervoer daarbij de druk om in het bijzijn van 50.000 man in de ring het gevecht aan te gaan. Hij heeft het allemaal doorstaan, maar het mooie aan hem is dat hij ook weer de moed heeft gevonden om op te staan en zijn leven te beteren."

Volgens de acteur is Kerr verheugd met de komst van de film over zijn leven. "Ik vind het geweldig dat hij mij zijn levensverhaal toevertrouwt."

Johnson is vooral bekend van actiefilms en comedy's zoals Jumanji, de Fast & Furious-spinoff Hobbs & Shaw en Baywatch. In december is hij te zien in Jumanji: Welcome to the jungle.