Veilig Verkeer Nederland vindt het een 'ongelukkige keuze' dat een van hun spandoeken is te zien in de nieuwe Nederlandse thriller Bumperkleef. De verkeersorganisatie distantieert zich daarom van de film.

"Veilig Verkeer Nederland vindt het een ongelukkige keuze om dit spandoek te laten zien in een film waarin veel gevaarlijk verkeersgedrag te zien is", schrijft VVN in een bericht op hun eigen website.

Bumperkleef draait om een automobilist, die in een verkeersruzie belandt nadat hij besluit te bumperkleven bij de witte bestelbus die voor hem rijdt.

In een scène in de nieuwe film met onder anderen Jeroen Spitzenberger is een spandoek te zien dat onderdeel uitmaakt van de campagne 'De scholen zijn weer begonnen', dat verkeersgebruikers alert moet maken op fietsende scholieren. In de periode na de zomervakantie zijn er bijna twee keer zoveel verkeersslachtoffers onder scholieren dan in de rest van het jaar.

De verkeersorganisatie stelt "op geen enkele wijze betrokken te zijn geweest bij de totstandkoming van de film".

"Ook waren wij niet op de hoogte van het feit dat het spandoek van De scholen zijn weer begonnen gebruikt zou worden in de film. Wij distantiëren ons daarom van de inhoud van de film."

NU.nl is in afwachting van een reactie van Topkapi, de producent van Bumperkleef.