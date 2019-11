Elke week verschijnen er nieuwe films en series op Netflix. Met deze week onder andere The King, Atypical, The Strangers 2, 2001 én Er Was Eens… Het Leven!

Series

Ad Vitam

Een nieuw medicijn zorgt ervoor dat mensen voor eeuwig kunnen leven. Het perspectief van de volwassen bevolking verandert hierdoor enorm, en er lijkt steeds minder plaats voor jeugdige impulsiviteit en dwaasheid. Uit protest ontstaat er een zelfmoordcultus onder jonge mensen. Politieagent Darius Asram (Yves Attal) zoekt uit wat er precies aan de hand is.

Atypical - Seizoen 3

Sam Gardner is een heel gewone autistische jongen, die soms moeite heeft om zich aan te passen. In het derde seizoen vertrekt hij naar een prestigieuze tekenopleiding, en droomt hij ervan om op kamers te gaan. De vrijheid lijkt een grote uitdaging, maar is waarschijnlijk rustiger dan zijn thuissituatie. Deze comedyserie is erg populair in ons land: hij staat steevast op de lijst van series die in één ruk worden uitgekeken.

Er Was Eens… Het Leven

De educatieve serie Er Was Eens… Het Leven; wie is er niet groot mee geworden? Deze klassieke tekenfilm leert je over de werking van het menselijk lichaam. Gemene bacteriën nemen het op tegen de wittebloedlichaampjespolitie, en het personeel van het brein controleert alle processen in het lichaam.

Jeugdsentiment ten top: vijf tekenfilms die je eigenlijk alweer vergeten was

Line Of Duty - Seizoen 5

Politiewerk is op zich al gevaarlijk maar het leven van de mannen en vrouwen van de anticorruptie-eenheid AC-12 is helemaal penibel. In het vijfde seizoen van deze veelgeprezen serie onderzoekt AC-12 een dodelijke overval die mogelijk is gepleegd door undercoveragenten. De tentakels van de georganiseerde misdaad reiken zelfs tot in de anticorruptie-eenheid.

Pose - Seizoen 2

In het tweede seizoen van Pose wordt de gay-cultuur omarmd door popartiesten. De erkenning is prettig, maar de dansers van The House Of Evangelista vinden ook dat hun ‘fabulous’ scene gepikt wordt door bekende artiesten. Tegelijkertijd wordt de gay-gemeenschap in New York hard getroffen door de AIDS-epidemie, in het tweede seizoen van Pose. FX heeft inmiddels een derde seizoen aangekondigd van de dramaserie rond de gay- en transgenderscene in New York.

Queer Eye: We're In Japan

De 'Fab Five' gaan op de internationale toer en starten hun reis in Japan. De setting is anders dan in eerdere seizoen van Queer Eye, maar ze helpen nog steeds ongelukkige mensen bij het verbeteren van hun leven. Deelnemers worstelen vooral met de strenge arbeidsmarkt in Japan, en het net zo strikte schoonheidsideaal voor vrouwen.

Shine On With Reese

Actrice Reese Witherspoon zet bijzondere vrouwen in de spotlights, in de talkshow Shine On With Reese. Witherspoon zoekt vrouwelijke rolmodellen op om te praten over hun carrière, en hoe ze naar hun roem hebben toegewerkt. Reese spreekt onder anderen met Dolly Parton en Pink in deze negendelige serie.

Films

2001: A Space Odyssey

Volgens velen leverde Stanley Kubrick zijn meesterwerk af met de sciencefictionklassieker 2001: A Space Odyssey. Onderhuidse spanning, verbluffende special effects en een verhaal dat de fantasie tart, maken 2001 één van de beste films aller tijden.

American Son

Een gescheiden echtpaar (Kerry Washington en Steven Pasquale) is wanhopig: hun zoon is verdwenen en ze wachten op het politiebureau op meer informatie. Terwijl de situatie steeds onduidelijker wordt komt er flink wat oud zeer bovendrijven in deze dramafilm. American Son is gebaseerd op een veelgeprezen toneelstuk met dezelfde naam.

Escape Room

Niets is wat het lijkt in de spannende thriller Escape Room. Zes willekeurige mensen ontvangen een uitnodiging voor 'de beste escape room ooit' en de winnaar ontvangt een miljoen dollar. Al snel blijken de uitdagingen wel érg gevaarlijk en moeten de kandidaten vechten voor hun leven! Deze lowbudgetthriller deed het erg goed in de bioscoop mede dankzij rollen van Deborah Ann Woll (Daredevil) en Taylor Russell (Lost In Space). Een vervolg op Escape Room verschijnt eind 2020 in de bios.

Jonah Hex

Josh Brolin speelt de verminkte cowboy Jonah Hex in deze western, die is gebaseerd op de gelijknamige comics. Ondanks de medewerking van Brolin, John Malkovich en Michael Fassbender was deze bovennatuurlijke cowboyfilm de grootste flop van 2010.

The Clovehitch Killer

Het slaperige stadje Clarksville kent een duister geheim. Tien jaar geleden was er een seriemoordenaar actief die jonge vrouwen vastbond en wurgde. Als de tiener Tyler een SM-foto in het schuurtje van zijn vader vindt, vraagt hij zich af of de vriendelijke Don misschien meer weet over de 'Clovehitch Killer'. Samen met zijn vriendin Kassi probeert Tyler het geheim te ontrafelen in deze misdaadthriller.

The King

Timothée Chalamet schittert als koning Hendrik de Vijfde in het historisch drama The King. Ongewild wordt deze wildebras tot koning gekroond, en hij probeert de vrede te bewaren in Engeland. Achter zijn rug om spelen samenzweringen en de koning van Frankrijk loopt de verse vorst continu uit te dagen. Om het hof en zijn volk tevreden te houden verklaart hij de oorlog aan Frankrijk, om gestolen grondgebied terug te veroveren.

The Man Without Gravity

Als baby Oscar wordt geboren blijkt dat zwaartekracht geen enkele vat op hem heeft. Lastig, maar toch weet hij zijn handicap (of gave?) een hele tijd te verbergen. Oscar wordt het zat om als een kluizenaar te leven en maakt zijn geheim bekend, met bijzondere gevolgen.

The Strangers 2: Prey At Night

The Strangers (2008) was een lowbudget horrorsensatie. In de film werd een kamperend echtpaar geterroriseerd door gemaskerde vreemdelingen, die voor de lol een bloedbad aanrichtten. Er werd lang uitgekeken naar een sequel en die verscheen eindelijk in 2018. Hoewel het ‘shock-effect’ uit de eerste The Strangers een beetje ontbreekt is Prey At Night een vermakelijke slasher.

Hier vind je de nieuwe films en series van vorige week, en hier bekijk je wat er in november nog allemaal bijkomt