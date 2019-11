De animatiefilm Spider-Man: Into The Spider-Verse krijgt officieel een vervolg. Producent Christopher Miller heeft dit vrijdag via Twitter bekendgemaakt.

Spider-Man: Into The Spider-Verse kwam uit in december 2018. Het verhaal over de tiener Miles Morales die na een spinnenbeet superkrachten krijgt won in 2019 de Oscar voor beste animatiefilm.

De stem van de hoofdrolspeler in het eerste deel van de animatiefilm werd ingesproken door Shameik Moore. Ook Mahershala Ali, Nicolas Cage en Zoë Kravitz spraken stemmen in. Het is nog niet bekendgemaakt uit wie de stemmencast voor het vervolg op de eerste film zal bestaan.

Spider-Man: Into The Spider-Verse bracht wereldwijd bijna 350 miljoen euro op. Enkele weken voordat de film uitkwam liet distributeur Sony weten te werken aan een vervolg op de film. De naam van het vervolg, dat in de Verenigde Staten op 8 april 2022 uitkomt, is nog niet bekend.