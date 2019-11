Gijs Scholten van Aschat en zijn zoon Reinout spelen samen de mannelijke hoofdrollen in de film Zee van Tijd. Dit heeft producent Dutch Filmworks vrijdag bekendgemaakt.

Het liefdesdrama Zee van Tijd is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. De film vertelt het verhaal van twee jonge mensen in de jaren zeventig, die samen een grote liefde beleven. Een noodlottig ongeval op zee drijft hen echter uit elkaar. Zesendertig jaar later staan de voormalig geliefden opnieuw tegenover elkaar.

De vrouwelijke tegenspeelsters van vader en zoon van Aschat zijn Sallie Harmsen en Elsie de Brauw.

De opnames van Zee van Tijd zijn inmiddels begonnen. Filmlocaties zijn onder andere in Nederland, België en op de Azoren. Theu Boermans regisseert de film.