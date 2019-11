Peyton Reed gaat, na deel 1 en 2 van Ant-Man, ook het derde deel van de filmserie regisseren. De regisseur heeft een contract getekend voor het regisseren van deel drie, meldt Deadline vrijdag.

Naar verwachting begint de productie van de superheldenfilm in de loop van 2020. De releasedatum zou in 2022 zijn.

Ook Paul Rudd zou terugkeren in de hoofdrol van Scott Lang, die met hulp van krimptechnologie verandert in Ant-Man. Hiermee zou de acteur voor de vijfde keer in de rol van de superheld kruipen; hij speelde de rol ook in de Marvel films Captain America: Civil War en Avengers: Endgame.

Ant-Man bracht nadat de film uitkwam in 2015 bijna 500 miljoen euro op. Het vervolg, Ant-Man and the Wasp uit 2018, was met 600 miljoen euro een nog groter commercieel succes.