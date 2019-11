Wilbert Gieske, die in 2016 voor het laatst te zien was in Goede Tijden, Slechte Tijden, keert weer terug in de soap. De 73-jarige acteur, die jarenlang de rol van Robert Alberts vertolkte, is volgens RTL Boulevard te zien in een promo voor komende maand.

In 2016 was Gieske voor twee maanden weer te zien in GTST. Ook het jaar daarvoor keerde hij weer terug in de soap en hij speelde mee in de spin-off Nieuwe Tijden.

In 1990 werd Robert Alberts geïntroduceerd in GTST als de oudere broer van Jef (Bartho Braat). Achttien jaar later verliet Gieske de serie omdat hij een baan aangeboden kreeg in Tokio.