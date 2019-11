Lady Gaga heeft na haar hoofdrol in A Star Is Born wederom een grote rol te pakken. De zangeres en actrice gaat meespelen in een film over de familiedynastie rond de Italiaanse ontwerper Gucci en de regie zal in handen zijn van Ridley Scott.

Lady Gaga, die eigenlijk Stefani Germanotta heet, speelt volgens Deadline de rol van Patrizia Reggiani, de ex-vrouw van Maurizio Gucci. Dat is de kleinzoon van Guccio Gucci, de oprichter van het wereldwijd bekende modemerk.

Reggiani werd schuldig bevonden van het organiseren van de moord van haar ex-man, die in 1995 voor de deur van zijn kantoor werd neergeschoten. Zijn inmiddels 71-jarige ex-vrouw werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 29 jaar, maar werd na achttien jaar in 2016 vrijgelaten.

In de media gingen sensatieverhalen rond dat Reggiani de moord plande omdat haar man haar voor een andere vrouw had verlaten. Haar twee dochters beweerden echter dat het gedrag van hun moeder werd veroorzaakt door een hersentumor, die later bij Reggiani is verwijderd.

Zangeres werd genomineerd voor Oscar

Het nog titelloze project is de eerste film waarin Germanotta speelt na A Star is Born. Ze werd voor haar rol in de remake genomineerd voor een Oscar en won de prijs voor het nummer Shallow, dat zij in de film ten gehore bracht met medespeler en regisseur Bradley Cooper.

Scott, bekend van films als The Martian en Alien: Covenant, zal de regie van de film op zich nemen. De Brit werd viermaal genomineerd voor een Oscar, onder meer voor de regie van Gladiator. Scott is momenteel ook bezig met het tweede deel van deze film.