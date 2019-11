Erik de Vogel speelt een hoofdrol in de Nickelodeon-film Het Duistere Hart, het tweede deel uit de filmreeks Nachtwacht.

Het is de eerste keer in vijftien jaar dat de acteur, die vooral bekend is van zijn rol als Ludo Sanders in GTST, weer in een film speelt.

De Vogel geeft gestalte aan de slechterik Volac: een voodoomagiër die bedreven is in zwarte magie en op zoek is naar wraak.

De film gaat over Keelin (Céline Verbeeck), Vlad (Louis Thyssen) en Wilko (Giovanni Kemper), die zijn uitgenodigd voor een speciale ceremonie in het Elfenrijk. Tijdens de ceremonie zal een opvolger van de koningin worden aangewezen en tot ieders verbazing is dat Keelin.



Het Duistere Hart is vanaf 18 december in de Nederlandse bioscopen te zien.