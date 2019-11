Dave Franco gaat de hoofdrol spelen in The Now, een nieuwe komische serie die uitsluitend via mobiele telefoons te zien zal zijn. Dat meldt The Hollywood Reporter vrijdag.

The Now wordt geregisseerd door de broers Peter en Bobby Farrelly, die eerder comedy's als There's Something About Mary en Dumb & Dumber maakten. Peter regisseerde daarnaast Green Book, het drama over rassenverschillen in de VS, dat eerder dit jaar de Oscar voor beste film won.

In de aangekondigde serie speelt Franco een suïcidale man die tot nieuwe inzichten komt nadat hij een geheim uit zijn verleden ontdekt. The Now moet in de lente van 2020 verschijnen op het nog te verschijnen platform Quibi, dat zich exclusief richt op mobiele telefoons en producties met korte lengtes.

Quibi is opgericht door Jeffrey Katzenberg, de voormalige baas van Disney en Pixar. Eerder werd al bekend dat namen als Steven Spielberg, Sam Raimi en Guillermo del Toro producties voor de aanbieder zullen verzorgen. Zo maakt Spielberg een horrorserie die uitsluitend na zonsondergang te bekijken is. Naar verluidt is er 2 miljard dollar (zo'n 1,8 miljard euro) geïnvesteerd in originele content.

Eerder dit jaar werd bekend dat Peter Farrelly een speelfilm gaat maken die zich afspeelt tijdens de Vietnamoorlog. The Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van John Donohue, een veteraan die in 1967 besloot om vrijwillig terug te keren naar het front, zodat hij oude kameraden een hart onder de riem kon steken door een biertje met hen te drinken.