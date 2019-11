Striptekenaar en filmregisseur Guido van Driel is onlangs getroffen door een ooginfarct. Dat vertelt hij vrijdag zelf in een interview met de Volkskrant.

Van Driel, wiens Bloody Marie onlangs voor drie Gouden Kalveren werd genomineerd, vertelt dat het infarct hem drie weken geleden overkwam. "Ik werd opeens draaierig. Het zicht in mijn linkeroog werd grijs, er bleef alleen een klein gaatje over."

De 57-jarige kunstenaar maakte zich aanvankelijk weinig zorgen en besloot later pas naar het ziekenhuis te gaan. Na een hersenscan, bleek het om een bloedpropje in zijn oog gaan.

Zijn werk lijkt niet in gevaar te komen, hoewel Van Driel de gevolgen van het infarct wel duidelijk merkt. "Ik zie links alleen de onderkant van het beeld, met een rafelige rand, maar ik heb er verder geen last van. Wat me het meest verbaasd heeft, is dat ik het meteen heb geaccepteerd als een nieuw perspectief."

Van Driel heeft onlangs zijn nieuwe grafische roman In Holland Suburbia afgerond. Daarnaast maakt hij bekend dat hij zijn eigen boek Toen we van de Duitsers verloren gaat verfilmen, een thriller die zich afspeelt na de WK-finale van 1974. Zijn speelfilmdebuut De wederopstanding van een klootzak, een misdaaddrama met Yorick van Wageningen, baseerde hij op zijn eigen roman Om mekaar in Dokkum.