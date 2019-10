Anna Chlumsky en Julia Garner gaan beiden een hoofdrol vertolken in een nieuwe Netflix-serie Inventing Anna. Gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de in Rusland geboren oplichtster Anna Sorokin.

Sorokin deed zich in New York lange tijd voor als een Duitse erfgename en liep uiteindelijk tegen de lamp. Ze werd veroordeeld tot een straf van vier tot twaalf jaar cel.

In Inventing Anna, onderzoekt een journalist (Chlumsky) de op Instagram legendarische Duitse erfgename Anna Delvey (Garner) die de harten steelt van de New Yorkse social scène. Ze blijkt niet alleen de harten te stelen maar ook hun geld. De vraag reist of Delvey een groots New Yorkse oplichter is, of gewoon de belichaming van de nieuwe Amerikaanse droom.

In een 10-delige serie, geschreven door Shonda Rimes die ook verantwoordelijk is voor de series Grey's Anatomy en Scandal, zullen naast Chlumsky en Garner onder andere Laverne Cox en Katie Lowes hun opwachting maken.

Chlumsky is vooral bekend van de film My Girl en door haar rol in de comedyserie Veep waarmee ze acht keer genomineerd werd voor een Emmy. Garner won dit jaar een Emmy voor haar rol in de serie Ozark.