Er komt een film over het leven van de bandleden van de Bee Gees. Paramount Pictures gaat met Graham King, producent van de film Bohemian Rhapsody over Queen, aan de slag met het levensverhaal van de zingende broers Barry, Robin en Maurice Gibb, meldt Deadline.

Paramount heeft de rechten gekocht van de familie Gibb en heeft toestemming om de muziek van de band in de film te gebruiken. De filmproductiemaatschappij bracht eerder dit jaar nog Rocketman uit, een film over het leven van zanger Elton John. De betrokken partijen laten nog geen verdere details over de Bee Gees-film los.

De band werd al in 1958 door de broers opgericht. Eind jaren zestig scoorden ze grote hits met liedjes als Words en World. In 1977 verschenen de singles Stayin' Alive en Night Fever uit de film Saturday Night Fever. Beide liedjes werden ook grote hits.

De 73-jarige Barry Gibb is de enige zanger van de Bee Gees die nog in leven is. Maurice Gibb overleed in 2003 aan een hartstilstand. Robin Gibb overleed in 2012 aan de gevolgen van kanker.