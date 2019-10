Het tweede deel van Frozen zal volgens berekeningen een recordbedrag in de Amerikaanse bioscopen omzetten tijdens het eerste weekend dat de film draait. Variety meldt donderdag dat het weleens het hoogste bedrag voor een animatiefilm die niet in de zomer uitkomt, zou kunnen worden.

De animatiefilm van Disney zal volgens eerste schattingen 100 miljoen dollar (zo'n 89 miljoen euro) omzetten in het openingsweekend van 22 november. In Amerika vindt een week later Thanksgiving plaats. De nationale feestdag vormt de opmaat voor het lucratieve vakantieseizoen.

Het record van de animatiefilm die het meeste geld opleverde tijdens de eerste drie dagen, staat momenteel op naam van Zootopia, dat 75 miljoen dollar aan kaartverkoop genereerde.

Het eerste deel van Frozen, over de kindertijd en jeugd van koningin Elsa en prinses Anna, verscheen in 2013. Toen kwam de film in het weekend na Thanksgiving uit. Destijds bracht de film in het openingsweekend 67,4 miljoen dollar op. Na vijf dagen stond de teller op 93,6 miljoen, wat nog steeds een record is.

De Amerikaanse stemmencast bestaat uit onder anderen Kristen Bell (prinses Anna) en Idina Menzel (koningin Elsa), die ook in het tweede deel te horen zullen zijn. In de Nederlandse versie van Frozen werden de stemmen van de personages vertolkt door Willemijn Verkaik, Benja Bruijning en Noortje Herlaar. Ook zij zijn weer te horen in Frozen II.