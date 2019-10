Er wordt alsnog een Amerikaanse versie van de Nederlandse serie A'dam - E.V.A. gemaakt. Zender NBC heeft de rechten gekocht van het drama waarin Eva van de Wijdeven en Teun Luijkx de hoofdrollen vertolkten.

Mike Daniels, die eerder meewerkte aan series als Sons of Anarchy en The Vampire Diaries, zal volgens Deadline de bewerking van het script op zich nemen.

Twee jaar geleden was het al de bedoeling dat zender Fox een Amerikaanse versie van A'dam - E.V.A. zou uitzenden. Dat project kwam echter nooit van de grond.

Wanneer Adam & Eva te zien is en wie de hoofdrollen gaan vertolken, is nog niet bekend.

Nederlandse versie bekroond met meerdere prijzen

A'dam - E.V.A. gaat over verbindingen die mensen in het moderne leven met elkaar aangaan. De hoofdpersonages zijn Adam en Eva (Luijkx en Van de Wijdeven), die een liefdesrelatie met elkaar krijgen. Daarnaast worden in elke aflevering nog een aantal andere verhaallijnen gevolgd.

De door scenarioschrijver Robert Alberdingk Thijm en regisseur Norbert ter Hall gemaakte serie speelt zich in Amsterdam af. De Amerikaanse versie gaat over New York.

De Nederlandse versie liep drie seizoenen en werd bekroond met meerdere prijzen, waaronder die voor de beste internationale dramaproductie op het Franse Festival de la Fiction TV.