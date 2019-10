Jeffrey Wright gaat in de nieuwe Batman-film de rol van Jim Gordon, de politiecommissaris waarmee de superheld veel te maken heeft, spelen. Dat heeft regisseur Matt Reeves bevestigd, zo meldt onder meer The Daily Mail.

Wright is bekend van zijn rol als Bernard Lowe in de serie Westworld, waarvan het derde seizoen in 2020 verschijnt.

Hij werd al eerder aan deze rol gelinkt en speelde onlangs ook rollen in de films The Goldfinch en The Laundromat. Na Casino Royale en Quantum of Solace zal Wright ook in de nieuwe James Bond-film No Time to Die de rol van Felix Leiter op zich nemen.

Wright is de eerste zwarte acteur die de rol van Gordon zal spelen. Eerder vertolkten onder anderen Neil Hamilton en Gary Oldman de rol van de politiecommissaris. Het karakter was voor het eerst te zien in het Batman-stripalbum uit 1939.

Film komt uit in juni 2021

De rol van Batman wordt gespeeld door Robert Pattinson. Zoë Kravitz vult de rol van Catwoman in. Paul Dano tekende voor de rol van The Riddler.

Het script voor de film is geschreven door Reeves, die ook de regie op zich neemt. Reeves is ook bekend van Cloverfield en Planet of the Apes.

De opnames voor de film beginnen eind 2019. De voorlopige releasedatum is vastgesteld op 25 juni 2021.