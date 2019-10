John Witherspoon is dinsdag op 77-jarige leeftijd overleden in zijn huis in de Amerikaanse staat Californië, heeft zijn familie dinsdag bekendgemaakt via het Twitter-account van de acteur.

"Het doet ons verdriet dit te moeten melden, maar onze echtgenoot en vader John Witherspoon is overleden", schrijft de familie van de komiek en acteur. "We houden van je, voor eeuwig en altijd."

Witherspoon is bekend van onder andere de comedy Boomerang uit 1992 met Eddie Murphy en de film Friday uit 1995 met rapper Ice Cube. Tevens speelde de Amerikaan in 2000 mee in de videoclip van het nummer I Just Wanna Love U van rapper JAY-Z.

Witherspoon begon zijn televisiecarrière in 1970 in de serie Barnaby Jones. Acteur Sean Penn had in die serie eveneens zijn eerste acteerklus. In 2008 had Witherspoon een bijrol in de film Dr. Dolittle 2. In 2008 ging hij op tournee met zijn eigen comedyshow.