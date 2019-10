De Game of Thrones-prequelserie van scenarioschrijver en producent Jane Goldman gaat niet door, meldt The Hollywood Reporter. HBO wil de serie na de pilotaflevering, waarin actrice Naomi Watts een rol op zich nam, niet verder ontwikkelen.

De prequel zou zich afspelen in de Heldenera, duizenden jaren voor de gebeurtenissen van Game of Thrones. In die periode kwamen er voor het eerst mensen aan op het continent Westeros, die vervolgens een overeenkomst sloten met de zogeheten Children of the Forest en een strijd begonnen tegen de White Walkers.

Volgens bronnen heeft Goldman de acteurs en de leden van de filmploeg per e-mail van het nieuws op de hoogte gebracht. Het is niet duidelijk waarom de serie, die overigens nog geen titel had, niet gemaakt zal worden. HBO reageert nooit inhoudelijk over projecten die nog in productie zijn.

Het afgeschoten project van Goldman, die eerder werkte aan films als X-men: First Class, de Kingsman-reeks en Kick-Ass, is niet de enige potentiële serie over de voorgeschiedenis van Game of Thrones. Op dit moment werkt schrijver George R.R.Martin, die de originele boekenserie schreef, samen met scenarioschrijver Ryan Condal aan een serie over de drakenminnende Targaryen-familie.