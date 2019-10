Nicolas Cage gaat de hoofdrol spelen in de horrorfilm Wally's Wonderland van regisseur Kevin Lewis, meldt Deadline dinsdag.

Lewis is onder meer bekend van The Drop. Cage speelt de rol van onderhoudsmedewerker in een vreemd attractiepark waarbij hij in een levende nachtmerrie terecht komt. Als de poppen tot leven komen, moet hij voor zijn eigen leven vechten door alle monsters te verslaan om de ochtend te halen en zo uit het park te kunnen ontsnappen.

Het scenario is geschreven door G.O. Parsons. Grant Cramer (Lone Survivor), Jeremy Davis (The Street Racer), Danny Roth (Anti-Life) tekenen samen met Cage en Mike Nilon voor de productie van de film.

De film wordt vanaf eind januari opgenomen en gepresenteerd tijdens het American Film Market-festival in november 2020.

"Voor mij was er altijd maar een acteur die deze film tot een succes zou kunnen maken", aldus Lewis. "Die acteur is Nicolas Cage. Ik ben vereerd om met hem te mogen werken en kan niet wachten om hem in gevecht te zien met Wally en de rest van zijn gestoorde bende. Ik zie deze film als een kruising tussen Pale Rider en Killer Klowns from Outer Space."

Nicolas Cage is binnenkort ook te zien in de film Primal en de gothic thriller Grand Isle.