Na een rol in BBC-serie Peaky Blinders gaat Hollands Hoop-actrice Gaite Jansen weer internationaal: ze speelt een grote rol in de HBO-serie Jett. Ondanks dat ze steeds meer aanbiedingen krijgt over de landsgrenzen, ziet Jansen het niet zitten om permanent in Amerika te wonen, vertelt ze in gesprek met NU.nl.

"Ik merk wel dat er meer deurtjes opengaan, dat merkte ik na het uitkomen van Peaky Blinders ook", aldus Jansen, die in 2016 in meerdere afleveringen van de populaire serie te zien was.

"Deuren die eerst nog op slot zaten, daar mag ik nu ineens wel naar binnen. Ik zie het best zitten om een paar jaar in Amerika te werken en tussendoor op en neer naar Nederland te gaan."

Maar emigreren ziet Jansen zichzelf niet zo snel doen. "Dit is mijn thuis, hier ken ik iedereen, want de industrie is niet groot. Idealiter zou ik Nederlandse projecten doen als Hollands Hoop, die ik echt geweldig vind, maar daarbij zou ik een avontuur in het buitenland niet willen missen."

Spelen in een Amerikaanse productie, wat Jansen mag doen in de HBO-productie Jett, stond al lang op haar wensenlijstje. Maar als het aan de actrice ligt, vliegt ze binnenkort nog een keer naar de andere kant van de oceaan. "Naast series of films lijkt het me ook leuk om daar het theater in te gaan. Een voorstelling als Fleabag bijvoorbeeld (die gemaakt is door Phoebe Waller-Bridge, red.) Of een stuk geregisseerd door Ivo van Hove."

'Ik maakte even een identiteitscrisis door'

In Jett kruipt Jansen in de huid van de ex-gedetineerde Phoenix, waarvoor de Nederlandse een kleine metamorfose moest ondergaan. "Toen ik naar New York ging om de regisseur Sebastian Gutierrez te ontmoeten, zei hij gelijk: 'Je lijkt te veel op Carla (Gugino, uit onder meer Watchmen, red.) en Elena (Anaya, die een van de andere vrouwelijke personages speelt). Je haar moet dus kort en blond worden, is dat goed?' Dat vond ik stoer van hem, want het is niet vaak dat een regisseur zo'n grote transformatie van je vraagt. De 48 uur na het verven maakte ik wel even een identiteitscrisis door."

Wat de persoonlijkheid van haar personage betreft hoefde Jansen minder te veranderen. "Het is grappig genoeg geen zwaar personage, maar juist een hoopvol, blij ei. Er gebeurt van alles met haar - ze komt zelf net uit de gevangenis en haar broer is een pooier, maar ze zit altijd vol hoop en leven."

Phoenix kent Jett nog uit de gevangenis waarin ze samen hebben gezeten. "Jett heeft haar ooit gered uit een levensbedreigende situatie en Phoenix staat sindsdien bij haar in het krijt. Dat heeft een soort zussenband tussen hen gecreëerd."

Jansen facetimet nog wekelijks met collega

Maar ook in het echte leven konden Jansen en hoofdrolspeelster Gugino prima overweg. "Ze heeft de serie samen met haar man Sebastian Gutierrez ontwikkeld. We werden in no-time goede vrienden en dat zijn we nog steeds. Ik facetime een paar keer per week met Carla, we zijn superclose geworden. Afgelopen maand ben ik zelfs naar Sebastians verjaardag in Texas geweest."

De goede band tussen Jansen en Gugino zorgde ervoor dat het voor de Nederlandse heel makkelijk was om hun fictieve vriendschap op het scherm over te brengen. "Voor Carla was dat ingewikkelder omdat zij echt een tough personage speelt. Het ene moment hadden we samen de slappe lach en als de camera's draaiden, moest ze weer ijzig tegen me doen, dat was best moeilijk."

Jett is vanaf vrijdag 1 november te zien op Ziggo GO.