David Benioff en D.B. Weiss, het duo dat vooral bekend is als schrijvers van Game of Thrones, gaan toch niet meewerken aan de nieuwe Star Wars-trilogie van Lucasfilm. Vanwege drukte zien ze af van het project.

Het duo werd gevraagd om de Star Wars-trilogie te gaan maken. Die moet zich gaan afspelen vóór het tijdperk van de originele filmserie.

Benioff en Weiss laten aan Deadline weten dat ze het heel graag hadden willen doen, maar dat ze geen plaats hebben in hun drukke schema. In augustus van dit jaar tekenden ze een contract bij Netflix, waarvoor ze films en series zullen gaan maken.

De directeur van productiehuis Lucasfilm, Kathleen Kennedy, laat in een verklaring weten dat ze hoopt dat het duo zich in de toekomst alsnog wil aansluiten bij Star Wars-projecten.

De eerste film binnen de nieuwe Star Wars-trilogie moet in 2022 verschijnen. Eerst is de afsluiter van de officiële Star Wars-serie nog te zien: Star Wars: The Rise of Skywalker. Deze draait vanaf 18 december in de bioscoop.