De Britse tragikomedie Fleabag, die eerder zes Emmy Awards wist te winnen, wordt vanaf 12 november uitgezonden door Net5. De serie is in Nederland momenteel alleen te bekijken via Amazon Prime.

Fleabag, bedacht en geschreven door hoofdrolspeelster Phoebe Waller Bridge, draait om het titelpersonage dat woont en werkt in Londen. Ze worstelt met het gemis van haar moeder en beste vriendin die beiden zijn overleden en probeert met seks haar gedachten te verzetten.

Oscar-winnares Olivia Colman (The Crown, The Favorite) speelt de stiefmoeder van Fleabag. Bill Paterson speelt in de serie de vader van het hoofdpersonage.

Waller Bridge won in 2017 een BAFTA voor haar rol in de serie, die ze baseerde op de gelijknamige toneelvoorstelling die zij zes weken lang in New York en later ook in Londen speelde. De actrice won bij de vorige uitreiking van de Emmy's een prijs voor haar rol en ook werd Fleabag uitgeroepen tot beste comedyserie.

Net5 zal vanaf 12 november wekelijks om 21.30 uur dubbele afleveringen uitzenden.