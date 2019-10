Annechien Steenhuizen heeft haar stem uitgeleend aan de natuurfilm Galapagos: Hope for the Future, die maandagavond in première ging.

De NOS-nieuwslezeres (42) vertelt aan Privé geen moment te hebben getwijfeld toen zij werd gevraagd de natuurfilm in te spreken. "Ik heb een zwak voor natuurdocumentaires. Als ik aan het zappen ben, dan blijf ik altijd hangen bij met name de BBC-docu's van David Attenborough", aldus Steenhuizen.

De film gaat over de Galapagoseilanden, de archipel waar onderzoeker Charles Darwin (1809-1882) zijn evolutietheorie onderzocht. Het ecosysteem van de eilandengroep in de Stille Oceaan wordt bedreigd door klimaatverandering en menselijke invloeden. Galapagos: Hope for the Future kaart deze problemen aan en vertelt het verhaal van een groep onderzoekers die probeert dit kwetsbare natuurgebied een duurzame toekomst te geven.

Ook koning Willem Alexander en koningin Máxima woonden de première bij. Hun bezoek was een verrassing.

Galapagos: Hope for the Future is vanaf 31 oktober in de bioscoop te zien.