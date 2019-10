Jennifer Aniston was maandag te gast bij The Ellen Degeneres Show en liet daar weten dat de acteurs van Friends gezamenlijk voorzichtig aan een eventuele terugkeer werken.

Het projectje is volgens Aniston geen volledig nieuwe serie. "We zijn met iets bezig, maar we weten niet wat dat 'iets' is. Dus we proberen gewoon wat uit."

DeGeneres probeerde meer informatie naar boven te krijgen en vroeg Aniston of er misschien een Friends-film aan zit te komen. "Een hele, hele grote film", grapte Aniston.

"Maar nee: we weten het nog niet. We hielden onlangs een reünie omdat we elkaar misten en omdat we toevallig allemaal even in hetzelfde deel van de wereld waren. En misschien komt er dus wel meer van."