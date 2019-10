Disney gaat in samenwerking met filmregisseur Bill Condon een nieuwe versie van A Christmas Carol uitbrengen, genaamd Marley, schrijft The Hollywood Reporter.

Het verhaal van de film wordt verteld vanuit het perspectief van Jacob Marley, de zakenpartner van Ebenezer Scrooge. Scrooge is een harteloze man die bezocht wordt door geesten uit het verleden, heden en de toekomst en die hem zijn fouten doen inzien. Marley gaat op bezoek bij Scrooge om hem voor te bereiden op het bezoek van de geesten.

Condon heeft het script geschreven en zal de film ook regisseren. Eerder regisseerde hij Twilight, Dreamgirls en de liveactionversie van Beauty and the Beast. Stephen Schwartz componeert de muziek van de film. Schwartz won twee Oscars voor zijn muziek in Pocahontas. Ook schreef hij de muziek voor Wicked.