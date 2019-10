Robert Evans, producent van The Godfather en leidinggevende van Paramount, is zaterdag op 89-jarige leeftijd overleden. Dit bevestigt zijn publicist, schrijft TMZ.

Evans was een van de grootste producenten in Hollywood. Hij begon zijn carrière als acteur in The Sun Also Rises. Toen hij besefte dat acteren niets voor hem was, besloot hij als filmproducent verder te gaan.

Evans kocht de filmrechten voor de roman The Detective en castte Frank Sinatra voor de hoofdrol. In 1968 kwam de producent aan het roer te staan van Paramount Pictures. Onder zijn leiding bracht de studio naast The Godfather (1972) onder meer Rosemary's Baby (1968) en The Italian Job (1969) uit. Na zijn tijd als studiobaas, ging hij zich weer toeleggen op produceren van films. De laatste film die hij produceerde was How to Lose a Guy in 10 Days (2003).

In 1994 schreef de producent zijn eigen memoires, die hij uitbracht onder de titel The Kid Stays in the Picture. In 2002 werd een documentaire over Evans gemaakt met dezelfde titel.

De familie van de producent heeft nog niet publiekelijk gereageerd op het overlijden van Evans.