Trinh Tran, één van de producenten van Marvel-films denk dat het nog lang gaat duren voordat er weer een film zal verschijnen waarin alle personages voorkomen, zoals in Avengers: Endgame, meldt NME maandag naar aanleiding van een interview dat Tran gaf aan ComicBook.

Volgens Tran is het het doel om iets te maken wat net zo goed scoort als Endgame, waarbij alle personages samenkomen. "Het zou geweldig zijn als we over tien jaar op dat niveau zitten. Het is een droom om de films te blijven maken en om de Marvel-wereld uit te breiden en daarbij altijd te zorgen voor herkenning bij kijkers."

In het interview geeft de producent meer informatie over de volgende fase in het filmuniversum van de Marvel-helden. Avengers: Endgame ging in april 2019 vooraf aan Fase 4 van Marvel. In de film komen meerdere Marvel-werelden samen. Fase 4 wordt volgend jaar afgetrapt met Black Widow.

"Onze focus ligt op dit moment bij de titels die we uitbrengen in Fase 4. Die verhalen worden helemaal nieuw, spannend en anders. Het publiek moet zich hier net zo goed in kunnen vinden als in de andere films", aldus Tran.