Rachel Weisz gaat de rol van Elizabeth Taylor spelen in een biopic over de actrice, genaamd A Special Relationship. Dat schrijft The Hollywood Reporter maandag.

"Het publiek is duidelijk geïnteresseerd in de privélevens van Hollywoodsterren", aldus de producenten over de film. "Er is niemand iconischer dan Elizabeth Taylor. Simon Beaufoy heeft een rol geschreven die Elizabeths humor en menselijkheid omvat. Met haar talent brengt Rachel Weisz de rol tot leven."

Taylor overleed op 23 maart 2011 aan een hartverlamming. Ze was actief als actrice en activist. De biopic gaat vooral over Taylors aandeel in de strijd tegen aids en wat dit voor haar persoonlijk betekende. Ook komt de vriendschap met haar assistent Roger Wall aan bod. Wall was een homoseksuele man die in een homofoob gebied in armoede opgroeide. Hij sloot een onwaarschijnlijke vriendschap met Taylor die beide levens veranderde.

De film wordt geproduceerd door See-Saw Films. Beaufoy schrijft het script. Het script is gebaseerd op interviews en exclusieve gesprekken met mensen uit Taylors omgeving.