Het lijkt Michael Douglas (75) heel leuk om weer eens samen te werken met zijn echtgenote Catherine Zeta-Jones (50). Het is bijna twintig jaar geleden dat het echtpaar voor het laatst samen te zien was op het witte doek.

In gesprek met People vertelt Douglas dat hij hoopt om zijn vrouw te kunnen verleiden om mee te doen aan het derde seizoen van The Kominksy Method, mocht dat er komen.

"Het lijkt me geweldig", zegt de acteur. "We hebben niet meer samengewerkt sinds Traffic (film uit 2000, red.)."

In de Netflix-comedy, waarin Douglas te zien is naast Alan Arkin, past Zeta-Jones volgens de acteur prima. "Ze is een goede komiek."

Douglas legt uit dat hij het fijn vindt om samen te werken met iemand die hij goed kent. Dat deed hij recentelijk met Kathleen Turner, die te zien is in het binnenkort te verschijnen tweede seizoen van The Kominksy Method.

De twee speelden in de jaren tachtig samen in onder meer Romancing the Stone en The War of the Roses. "Het helpt zeker als je de andere acteur kent", vindt Douglas. 'Dat werkt altijd goed op het scherm."

Acteurskoppel is negentien jaar getrouwd

Zeta-Jones en Douglas zijn negentien jaar getrouwd en hebben samen twee kinderen, Dylan (19) en Carys (16). Douglas heeft een derde zoon, Cameron, uit een eerder huwelijk.

In 2013 ging het stel tijdelijk uit elkaar, in de periode dat Douglas keelkanker kreeg en de actrice zich liet opnemen in een kliniek wegens een bipolaire stoornis. In 2014 bliezen zij hun huwelijk weer nieuw leven in.