Netflix ververst bijna dagelijks het aanbod. Met deze week onder meer Den of Thieves met Gerard Butler, Hellboy én de terugkeer van Eddie Murphy in Dolemite Is My Name.

Series

Bojack Horseman

's Werelds bekendste depressieve paard is terug voor een zesde seizoen op Netflix. Bojacks leven gaat de goede kant op nadat hij in het vijfde seizoen zijn intrek nam in een afkickkliniek. Nu zijn het Bojacks vrienden die zíjn hulp nodig hebben. De tweede helft van het zesde, laatste seizoen van de zwartecomedyserie verschijnt in januari.

Daybreak

Het komische Daybreak is een kruising tussen de meedogenloze woestenij uit Mad Max en een highschoolmovie. De wereld is vergaan en de leerlingen van Glendale High School proberen er het beste van te maken. De atleten, cheerleaders en nerds zijn hun eigen postapocalyptische bendes begonnen en vechten om de macht. Josh zoekt in de puinhopen der beschaving naar zijn vriendin Sam, geholpen door een jonge pyromaan en een pestkop die zijn leven wil beteren.

Deze week werd trouwens bekend dat de postapocalyptische avonturen uit The 100 een prequelserie krijgen

Prank Encounters

Gaten Matarazzo (Dustin uit Stranger Things) is de presentator van deze show met ingewikkelde pranks. Prank Encounters is een soort Bananasplit in de zesde versnelling. Ingehuurde acteurs in monsterkostuums, robotknuffels en stuntmannen: de show trekt de hele trukendoos open om mensen de stuipen op het lijf te jagen.

Films

Den of Thieves

Gerard Butler speelt sheriff Nick O'Brien; hij probeert uit alle macht te voorkomen dat een bende de staatsbank berooft. Pablo Schreiber (Orange Is the New Black), Curtis Jackson (50 Cent) en O'Shea Jackson Jr. (Straight Outta Compton) hebben een geniaal plan om hun buit de stad uit te krijgen, maar rekenen niet op verraad vanuit hun eigen groep. Het spannende Den of Thieves was een behoorlijk groot succes in de bioscoop en een vervolg is momenteel in de maak. Gerard Butlers films schommelen kwalitatief nogal, maar de Schotse acteur blijft ontzettend populair.

Dolemite Is My Name

Na een pauze van jaren is Eddie Murphy terug in Dolemite Is My Name. Hij speelt de komiek/regisseur Rudy Ray Moore, die met zijn personage Dolemite van enorme invloed was op de rapmuziek én 'blaxploitation'-films. Met zijn excentrieke pooieroutfits, een club kungfuprostituees en zijn gladde praatjes beschermt Dolemite de inwoners van de sloppenwijken. We volgen Murphy terwijl hij optreedt in nachtclubs en langzaam mensen begint te ronselen voor zijn absurde 'no-budgetfilms'. Dolemite Is My Name wordt vergeleken met humoristische biopics als Ed Wood en The Disaster Artist.

Eighth Grade

Komiek Bo Burnham maakte indruk met zijn lowbudgetfilm Eighth Grade. Kayla (Elsie Fisher) gaat bijna naar de middelbare school, maar is bijzonder onzeker. Haar YouTube-kanaal waarop ze levensadvies geeft, loopt voor geen meter en ze snapt helemaal niets van jongens. Haar vader heeft de grootste moeite om met Kayla te communiceren, omdat ze vooral aandacht heeft voor haar smartphone. Verlegen als ze is, zoekt ze haar antwoorden online in plaats van in haar directe omgeving, in dit coming-of-age-drama.

Hellboy

Hellboy (David Harbour uit Stranger Things) is een oersterk monster, regelrecht afkomstig uit de hel. Hij wordt opgevoed door mensen en vecht namens de mensheid tegen kwaadaardig gespuis. Deze recente reboot van het bekende stripfiguur flopte genadeloos. De reboot verbleekt bij de eerdere Hellboy-films van regisseur Guillermo del Toro, en achter de schermen was de sfeer uitermate belabberd. Hellboy werd bij het verschijnen al 'de slechtste film van 2019' genoemd.

Rattlesnake

Een alleenstaande moeder en haar dochter stranden in de snikhete woestijn. Het meisje wordt gebeten door een ratelslang, waarna een vreemdeling haar helpt. Wat de redder echter niet vertelde, is dat Katrina nu een schuld heeft: ze moet het leven van iemand anders beëindigen, of ze verliest haar dochter alsnog.

Documentaires

Dancing with the Birds

Dancing with the Birds is een schitterende, droogkomische natuurdocumentaire over de paringsdans van vogels. Een mooi pak veren is belangrijk, maar verliefde vogels zijn nóg geïnteresseerder in elkaars dansmoves. De 'dansvoorstellingen' worden aan elkaar gepraat door de (bijna) onovertroffen Stephen Fry.

Er zijn weken geweest waarin het nieuwe Netflix-aanbod spannender was, maar op zich verschijnt er voor ieder wat wils. Mocht je verder willen kijken, dan staan hier de films en series die vorige week online kwamen. Voor de maand november heeft Netflix ook al een aardig lijstje gepresenteerd.