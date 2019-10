Megan Mullally is niet te zien in twee afleveringen van het elfde en laatste seizoen van Will & Grace, schrijft Entertainment Weekly.

De zestigjarige Mullally, die Karen Walker speelt in de serie, nam eerder een paar weken vrij nadat ze naar verluidt ruzie had gekregen met hoofdrolspeelster Debra Messing (Grace Adler).

"De spanningen liepen al een tijdje op", zegt een ingewijde. Die spanningen zouden ook de reden zijn dat er met het huidige elfde seizoen een einde komt aan de succesvolle serie.

Acteur Eric McCormack, die eveneens een hoofdrol vertolkt in Will & Grace, zei eerder dat er helemaal geen ruzie is tussen Mullally en Messing. "We kunnen het allemaal heel goed met elkaar vinden."

Het stoppen van de serie heeft volgens hem ook niks te maken met de vermeende vete. "We willen stoppen op het hoogtepunt."