Quentin Tarantino's meest recente film Once Upon a Time ... in Hollywood gaat vrijdag opnieuw draaien in bioscopen in de Verenigde Staten en Canada, met tien minuten extra aan niet eerder vertoond beeldmateriaal. Dit bevestigde Sony Pictures woensdag.

De film speelt zich af in het Hollywood van 1969, rondom de moordpartijen die gepleegd werden door de sekte van Charles Manson. Aan de versie die nu uitkomt, zijn vier niet eerder vertoonde scènes toegevoegd. Het origineel duurde al 2 uur en 41 minuten.

Over de hele wereld heeft de film, met Leonardo DiCaprio en Brad Pitt in de hoofdrol, tot nu toe 368 miljoen dollar (zo'n 331 miljoen euro) opgehaald.

Once Upon a Time ... in Hollywood zou vrijdag 25 oktober ook voor het eerst uitkomen in China, maar dat ging op het laatste moment toch niet door. De Chinese censors zouden niet blij zijn met de manier waarop de Chinees-Amerikaanse acteur Bruce Lee wordt geportretteerd. Lee, die in de film wordt gespeeld door Mike Moh, zou worden neergezet als een arrogante karikatuur. Tarantino weigert de film aan te passen.