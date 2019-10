Disney+ is bezig met de ontwikkeling van een tweede deel van de film Hocus Pocus uit 1993. De streamingdienst hoopt Bette Midler, Sarah Jessica Parker en Kathy Najimy, de hoofdrolspelers uit het eerste deel, ook aan de cast van de nieuwe film toe te kunnen voegen. Dat meldt Collider donderdag.

De comedy uit 1993 gaat over een heks (Midler), die samen met haar twee zussen (Najimy en Parker) na driehonderd jaar terugkeert in een Amerikaanse stad.

Het script voor het tweede deel wordt geschreven door Jen D'Angelo die bekend is van de televisieseries Happy Together, LA to Vegas en Workaholics.

Twee jaar geleden deed Disney Channel al een poging om met een nieuwe cast een televisiefilm te maken die gebaseerd was op de originele Hocus Pocus-film. Uiteindelijk kwam dat project niet van de grond. Midler liet destijds weten niet van plan te zijn deel te nemen aan de remake.

Disney+ wordt na de proefperiode die momenteel loopt, op 12 november definitief uitgebracht. Vanaf dat moment kost de dienst 6,99 euro per maand en wordt het aanbod uitgebreid met nieuwe producties die alleen via de streamingdienst te zien zijn.