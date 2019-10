YouTuber Kelvin Boerma, beter bekend als Kalvijn, brengt op dinsdag 29 oktober zijn eerste bioscoopfilm uit. De productie werd binnen 24 uur gefilmd. Presentator Jeroen Pauw speelt ook een rol in XIII.

De film is een "ode aan de fantasie" en gaat over de eeuwige jeugd, vertelt de 23-jarige Boerma woensdag in Pauw.

De film draait om het Japanse spel XIII. Kalvijn moet samen met vier vrienden binnen 24 uur dertien bizarre opdrachten volbrengen. Daarbij komt hij achter een groot geheim. Onder die vrienden is collega-vlogger Peter de Harder, op YouTube bekend als Petrus. Ook Boerma's vriendin Nina Warink speelt in de film.

In de trailer is onder meer te zien dat Kalvijn vlucht voor honderd dinosaurussen die tevoorschijn komen uit de Ziggo Dome. Ook moet hij het opnemen tegen een door Pauw gespeelde tovenaar, gebaseerd op het personage Gandalf uit Lord of the Rings. Andere bekende Nederlanders die hun opwachting maken, zijn Radio 538-dj Frank Dane en coureur Tim Coronel, met wie Boerma momenteel te zien is in Expeditie Robinson.

Op dinsdag 29 oktober vindt de publiekspremière bij dertien Pathé-zalen plaats. Vanaf 31 oktober draait de film ook in andere bioscopen.