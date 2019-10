Casey Afflecks nieuwe film Light of my Life heeft een feministische lading. De acteur weet niet of het publiek dit zal omarmen, nadat hij in 2010 van seksueel wangedrag op een filmset werd beschuldigd.

"Ik moet voor lief nemen of mensen het kunnen waarderen dat de film bepaalde feministische waarden uitdraagt, of dat ze dat juist niet zullen accepteren. De film draagt de waarden uit waarmee ik ben opgevoed. Dat zijn voor een belangrijk deel ook de waarden van de beweging rond #metoo", aldus Affleck in een interview in NRC.

Affleck werd ervan beschuldigd tijdens de opnames van de film I'm Still Here in 2010 tegenover twee collega's seksueel ongepast gedrag vertoond te hebben. De zaak werd pas in 2017, tijdens de begindagen van #metoo, breed uitgemeten. Na het aanvankelijk ontkend te hebben, werden de zaken afgehandeld met een schikking.

In gesprek met persbureau AP zei de acteur acht jaar na de gebeurtenissen dat hij meer verantwoordelijkheid had moeten nemen. "Het was een onprofessionele werkomgeving en ik had dat als producent moeten stoppen. Ik heb het toegestaan en er zelf aan bijgedragen. Ik zou willen dat ik dat niet had gedaan. Ik heb er echt spijt van."

"Ik was nog nooit bij een dergelijke zaak betrokken geweest en wist niet hoe ik ermee om moest gaan. Ik herkende mezelf niet in de beschrijvingen en wat er over mij werd gezegd. Maar ik wilde het goedmaken, en dat heb ik gedaan", zei Affleck vorig jaar.

'Ik sta er helemaal achter dit nu uit te brengen'

In Light of my Life speelt Affleck niet alleen een van de hoofdrollen: de jongere broer van acteur Ben Affleck regisseerde het postapocalyptische drama waarin een vader met zijn dochter op de vlucht slaat voor een dodelijk virus ook.

Affleck zelf vindt niet dat de boodschap van de film in contrast staat met de gebeurtenissen van jaren terug: "Ik sta er helemaal achter om de film nu uit te brengen. Het gaat over een meisje dat gaandeweg leert voor zichzelf op te komen en zich staande te houden in de wereld."

"Misschien dat sommige mensen de film zullen zien als een soort antwoord op #metoo. Maar dat is echt niet het geval. Ik heb het verhaal jaren geleden al geschreven. Voordat het debat over #metoo echt losbarstte was de film al voltooid", aldus Affleck.

Light of my Life is vanaf deze week in de bioscoop te zien in Nederland.