De serie Evil, waarin Katja Herbers de hoofdrol speelt, krijgt een tweede seizoen. Dit meldt de Amerikaanse zender CBS, die momenteel het eerste seizoen uitzendt.

De eerste aflevering van de serie ging in september in première. Inmiddels zijn vier van de dertien afleveringen van het eerste seizoen uitgezonden.

In Evil speelt Herbers de rol van psychologe die gaat samenwerken met een voormalig journalist die studeert om priester te worden. Samen onderzoeken ze mogelijk bovennatuurlijke gebeurtenissen, waaronder mensen die zouden zijn bezeten door demonen.

De serie is bedacht door Michelle en Robert King, die ook series als The Good Wife en The Good Fight maakten. Naast Herbers zijn ook acteurs Mike Colter en Aasif Mandvi in Evil te zien.

De 39-jarige actrice is ook te zien in de Amerikaanse serie Westworld. In 2020 verschijnt ze in de door Ivo van Aart geregisseerde film De Kuthoer.