Cardi B heeft een rol bemachtigd in Fast & Furious 9. De rapper speelt een kleine rol en heeft inmiddels al enkele opnames achter de rug. Dit meldt Deadline woensdag.

Vin Diesel, een van de hoofdrolspelers in de Fast & Furious-filmreeks, plaatste dinsdagavond een filmpje op zijn Instagram, waarop hij en Cardi B samen te zien zijn.

"Dag 86 van de opnames van 'Fast 9', hier in het Verenigd Koninkrijk", aldus de 51-jarige acteur. "Ik ben uitgeput. We hebben alles gegeven voor deze film." Cardi B vult aan: "Ik ben moe. Maar ik kan niet wachten. Dit wordt het beste deel van de filmserie." Fast & Furious 9 komt uit op 22 mei 2020.

De 27-jarige Belcalis Marlenis Almanzar, de echte naam van Cardi B, maakte in maart 2019 haar acteerdebuut in de film Hustlers. In die film vertolkt Jennifer Lopez een hoofdrol.