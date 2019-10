De 71-jarige Olivia Newton-John en 65-jarige John Travolta komen weer even bij elkaar om drie Grease-meezingavonden te presenteren in Florida, maken de acteurs dinsdag bekend via Instagram.

Tijdens de avonden in december zal de musicalfilm Grease worden vertoond en kan het publiek meezingen met bekende nummers als Summer Nights en You're The One That I Want. Ook kunnen bezoekers vragen stellen aan Newton-John en Travolta.

"Kom met mij en mijn vriend John Travolta naar de Meet 'N' Grease-meezingavond!", schrijft Newton-John op Instagram.

In 1978 vertolkten Newton-John en Travolta de hoofdrollen in de film Grease, gebaseerd op een gelijknamige musical uit 1971. Ze zijn sinds die tijd altijd vrienden gebleven. In 2012 brachten ze zelfs samen het kerstalbum This Christmas uit.