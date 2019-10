Er komen acht nieuwe afleveringen van de Vlaamse comedyserie F.C. De Kampioenen. Het is acht jaar geleden dat de serie voor het laatst te zien was op de Belgische televisie.

In het Vlaamse programma Vandaag werd bekendgemaakt dat er nieuwe afleveringen komen ter ere van het dertigjarig jubileum van de serie. Het zou om een eenmalige terugkeer gaan en de opnames beginnen eind 2020, met de bedoeling om de afleveringen in 2021 uit te zenden.

"Elke week kregen we van fans weleens de vraag: waarom maken jullie geen nieuwe afleveringen meer?", vertelt hoofdrolspeler Herman Verbruggen aan Het Laatste Nieuws.

"Ik wilde het antwoord op die vraag eigenlijk ook wel weten, dus polste ik bij de netmanager van Eén. Tot mijn verbazing en vreugde was zijn eerste reactie erg duidelijk: Eén vond het dertigjarige bestaan van F.C. De Kampioenen de ideale gelegenheid om De Kampioenen opnieuw thuis te laten komen!"

Van de serie, die om een slecht presterende voetbalploeg draait en van 1990 tot 2011 liep, werden later nog drie films gemaakt. Ook werd er een stripboekenreeks rond F.C. De Kampioenen uitgegeven.

De serie was in Nederland te zien via de Vlaamse omroepen BRT, later VRT.