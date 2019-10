Theo Maassen speelt in de film De Liefhebbers een homoseksueel personage dat volgens de acteur in niets op hem lijkt. In gesprek met NU.nl vertelt hij dat een zoenscène met een man voor hem niet moeilijker is dan een zoenscène met een vrouw.

"In het echte leven gaat mijn voorkeur uit naar naar vrouwen, maar in films is het me om het even. Ik ben eigenlijk een biseksuele acteur en een heteroseksuele man in het dagelijks leven", aldus Maassen.

"Een zoenscène met een man heeft voor mij geen hogere moeilijkheidsgraad. Ik voel daar geen weerzin bij, al is een vrijscène eigenlijk altijd wel een beetje onhandig. Het is vooral leuk om er zo geloofwaardig mogelijk gestalte aan te geven, maar dat geldt bijvoorbeeld net zo goed voor vechtscènes."

Maassen speelt de rol van Jonathan, een personage dat ver van hem af staat. "Hij is introvert, depressief, homoseksueel en intellectueel. Ik ben niets van dat alles." De acteur zegt dat het daarom juist een interessante rol was om op zich te nemen.

De Liefhebbers, geregisseerd door Anna van der Heide, vertelt het verhaal van een familie die ontdekt dat de pater familias aan alzheimer lijdt. Naast Maassen zijn onder anderen Jeroen Krabbé, Beppie Melissen, Hadewych Minis en Majd Mardo, die de partner van Maassens personage speelt, in de film te zien.

De film verschijnt op 24 oktober.