De serie Keizersvrouwen is vanaf 10 november te zien zijn bij AVROTROS op NPO3. In de serie speelt Imanuelle Grives een rol. De serie werd opgenomen voor zij in juli werd gearresteerd op een festival in België wegens drugsbezit.

Het eerste seizoen van Keizersvrouwen bestaat uit tien afleveringen en naast Grives spelen ook onder anderen Karina Smulders, Thijs Römer, Mike Libanon en Roeland Fernhout mee.

De serie draait om het personage Xandra, dat haar oude vriendin Pamela helpt wanneer zij een evenement moet organiseren voor haar escortbureau. Ze belandt in een wereld vol seks, drugs en geweld, een wereld die ze eerder ontvluchtte. Grives speelt in de serie de rol van Pamela.

De actrice werd in juli van dit jaar met een flinke hoeveelheid drugs betrapt op het Belgische festival Tomorrowland. Ze zei destijds dat zij zich aan het voorbereiden was op een rol die ze zou gaan spelen. Dat betreft niet de rol in deze serie, het betreft een rol in de film Suriname.

Er werd onlangs twee jaar cel en een geldboete van 8.000 euro tegen de actrice geëist. De Belgische rechter doet 8 november uitspraak in de zaak.