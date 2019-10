Disney heeft maandag de definitieve trailer van het allerlaatste deel van de Star Wars-reeks: The Rise of Skywalker gepubliceerd.

De film is het negende deel in de reeks en is geregisseerd door J.J. Abrams, die tevens het scenario schreef samen met Chris Terrio. De film speelt zich af na de gebeurtenissen in Star Wars: Episode VIII: The Last Jedi.

De film wordt geproduceerd door Lucasfilm en Bad Robot Productions en wordt internationaal gedistribueerd door Walt Disney Studios Motion Pictures.

Disney werkt aan nieuwe Star Wars-film

Onlangs werd bekend dat Marvel Studios-producent Kevin Feige samen met Kathleen Kennedy van filmproductiemaatschappij Lucasfilm aan een nieuwe Star Wars-film voor Disney werkt. De film is een van de projecten die uitkomt na Star Wars: The Rise of Skywalker.

De eerste Star Wars film kwam uit in 1977. Star Wars: Episode IV: A New Hope. Daarna zijn nog zeven films verschenen.

De films werden genomineerd voor 21 Oscars, waarvan er tien werden gewonnen.